OPC in control la Primaria Constanta. Este vizata parcarea prin SMS in municipiu

Stiri pe aceeasi tema

- SC Mig 2000 SRL, societate ce detine terasa Tomis din statiunea Mamaia a utilizat un teren in suprafata de 510,6 mp care apartinea municipalitatii . Urmare a unui control al Curtii de Conturi , Primaria Constanta le a cerut celor de la Mig sa intre in legalitate In 2019, societatea a reusit sa concesioneze…

- Tribunalul rejudeca dosarul in care ANAR revendica 26.000 mp de plaja trecuti in "curtealdquo; Primariei. Noul termen in rejudecare a fost fixat pe 12 iunie. Initial, Tribunalul a respins actiunea, dar Curtea de Apel a decis rejudecarea.Dupa o prima victorie in instanta in fata Primariei Constanta,…

- Un alt sofer a parcat masina pe trotuarul proaspat reabilitat dupa ce saptamana trecuta Primaria Constanta semnala un alt autoturism parcat in fata Liceului Tehnologic "Tomis. Politistii locali l au sanctionat cu amenda de 400 de lei."Dupa ce saptamana trecuta semnalam neplacerile la care sunt supusi…

- Societatile Betina M SRL si Vera Hotels SRL au obtinut, pe data de 22 aprilie, de la Primaria Constanta un act de urbanism, necesar realizarii unei investitii imobiliare in statiunea Mamaia, zona restaurantului Tomis.Pe data de 22 aprilie, Primaria Constanta a emis certificatul de urbanism nr. 1580,…

- Primaria Constanta continua distribuirea dezinfectantilor catre toate blocurile din oras.Inca de la primele ore ale diminetii, echipele mixte din cadrul Primariei Constanta s au intalnit cu reprezentantii asociatiilor de proprietari si le au inmanat, pentru fiecare scara de bloc, cate 5 litri de substanta…

- Pe bulevardul Mamaia, portiunea cuprinsa intre strada I.G. Duca si strada Mihai Viteazu si pe bulevardul Tomis, tronsonul delimitat de strada Poporului si bulevardul Mamaia, angajatii SC Confort Urban SRL continua reabilitarea traseelor pietonale.In ceea ce priveste imbunatatirea conditiilor de circulatie…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC , Horia Constantinescu, suspendat din functie, la cerere, pe perioada campaniei electorale pentru ca si a anuntat candidatura ca independent la Primaria Constanta a solicitat incetarea suspendarii, in actuala situatie de raspandire a…

- Societatea Seaview Media continua desfiintarea mai multor panouri publicitare amplasate in municipiul Constanta, dupa ce contractul dintre Primaria Constanta si Seaview Media a expirat in vara anului trecut.La acel moment, purtatorul de cuvant al Primariei Constanta, Adriana Deoanca, spunea ca deoarece…