ONU stabilește o relație formală și de durată cu Afganistanul condus de talibani Consiliul de Securitate al ONU a aprobat joi o rezolutie care stabileste o relatie formala si de durata cu Afganistanul condus de talibani, un text care nu echivaleaza cu o recunoastere oficiala a noii puteri, relateaza AFP. Rezolutia, care nu mentioneaza cuvantul ”talibani”, detaliaza noul mandat al Misiunii politice a ONU in Afganistan (MANUA) pentru un an. Ea a fost aprobata cu 14 voturi pentru, inclusiv cel al Chinei, abtinandu-se doar Rusia. ”Acest nou mandat al MANUA este crucial nu numai pentru a raspunde crizei umanitare si economice imediate, ci si pentru a atinge obiectivul nostru primordial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

