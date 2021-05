Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a avertizat marti ca viitorul Uniunii Europene depinde de asigurarea independentei sale tehnologice in fata Chinei si a Statelor Unite, care ''este esentiala pentru suveranitatea sa politica'', consemneaza agentia EFE, relateaza Agerpres.…

- Membrii europeni ai Consiliului de Securitate le-au cerut partenerilor din aceasta instanta o reuniune, marti, privind ultimele tiruri de rachete ale Coreii de Nord, au facut cunoscut vineri surse diplomatice, citate de AFP. Aceasta reuniune dorita de Franta, Estonia, Irlanda, Norvegia si Marea Britanie,…

- Joe Biden a avertizat joi ca Statele Unite vor riposta în cazul unei „escaladari” a tensiunilor din partea Coreei de Nord, care a lansat prima provocare catre noul președinte american prin lansarea a doua rachete balistice în Marea Japoniei, potrivit AFPRachetele testate…

- China si Rusia au blocat vineri adoptarea unei declaratii a Consiliului de Securitate al ONU care solicita incetarea violentei in Tigray, Etiopia, ceea ce a dus la abandonarea proiectului dupa doua zile de negocieri, transmite AFP, potrivit AGERPRES. "Nu exista consens" si "nu este prevazut…

- China si Rusia au blocat vineri adoptarea unei declaratii a Consiliului de Securitate al ONU care solicita incetarea violentei in Tigray, Etiopia, ceea ce a dus la abandonarea proiectului dupa doua zile de negocieri, transmite AFP. "Nu exista consens" si "nu este prevazut sa continuam",…

- ​Consiliul de Securitate al ONU organizeaza marti, la initiativa premierului britanic Boris Johnson, un summit al membrilor sai pentru a discuta despre implicatiile schimbarilor climatice asupra pacii în lume, subiect asupra caruia cei 15 membri ai sai au abordari divergente, informeaza France…

- Consiliul de Securitate al ONU organizeaza marti, la initiativa premierului britanic Boris Johnson, un summit pentru a discuta despre implicatiile schimbarilor climatice asupra pacii in lume. In timp ce unii vorbesc despre aceste efecte ca despre un fenomen care se intampla deja, mai ale sin Africa,…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si sa puna capat…