China si Rusia au blocat vineri adoptarea unei declaratii a Consiliului de Securitate al ONU care solicita incetarea violentei in Tigray, Etiopia, ceea ce a dus la abandonarea proiectului dupa doua zile de negocieri, transmite AFP.



"Nu exista consens" si "nu este prevazut sa continuam", a declarat un diplomat sub protectia anonimatului. Informatia ca nu va exista o declaratie a fost confirmata si de un alt diplomat.



Potrivit unui al treilea diplomat, China a blocat proiectul cerand eliminarea din textul aflat in negociere, revizuit in repetate randuri incepand de joi dimineata,…