- In ultima perioada, nu era precizata modalitatea prin care tarile isi declarau decedatii de noul coronavirus, modelul german fiind diferit de cel al majoritatii statelor. Astfel, pentru a elimina lacunele, Organizatia Mondiala a Sanatatii a devinit decesul cauzat de COVID 19.Monitorizarea deceselor…

- Numarul deceselor de COVID-19 la nivel global a ajuns la 196.295, iar cel al cazurilor pozitive la 2,85 milioane, potrivit cifrelor publicate luni de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si citate de EFE.Acest lucru presupune 50.000 noi cazuri si 3.000 de morti in ultimele 24 de ore, o cifra…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca nu exista niciun caz confirmat de COVID-19 transmis prin alimente sau prin ambalaje si face cateva recomandari pentru a face cumparaturile in siguranta.Cand mergeți la cumparaturi, pastrați cel puțin un metru distanța fața de ceilalți și nu va atingeți ochii,…

- Ministerul de externe taiwanez a reiterat sambata apelurile de a fi "inclus" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza dpa, citata de Agerpres. "In timpul pandemiei Covid-19, este necesar si urgent pentru Taiwan sa fie inclus de OMS", a declarat…

- Consumul de alcool dauneaza sanatații in general, contribuie direct la creșterea cazurilor de violența și marește riscul de accident și vatamare. Dar, in timpul perioadelor de carantina la nivelul mai multor state ale lumii cauzate de pandemia COVID-19, Organizația Mondiala a Sanatații le reamintește…

- O analiza realizata de Institutul de Evaluare a Sanatații din Washington ne spune care vor fi primele zile in care țari importante nu vor mai avea parte de niciun deces din cauza pandemiei de COVID-19. Studiul, publicat la Universitatea din Washington, S.U.A., a fost realizat cu ajutorul datelor furnizate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si UNICEF au anuntat luni, intr-un comunicat de presa, incheierea unui acord de colaborare in lupta impotriva noului coronavirus, prin intermediul Fondului de solidaritate pentru combaterea COVID-19, potrivit Agerpres. Acest Fond a fost constituit la cererea…

- Fumatorii sunt expusi unui risc mai mare in perioada epidemiei cu noul coronavirus, putand fi infectati mai usor si ajunge in stare critica. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pune accent pe renuntarea la fumat, in aceasta perioada de criza.