ONU isi va mentine misiunea de asistenta in Afganistan dupa retragerea SUA si NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite a deblocat joi din fondul sau de urgenta un milion de dolari pentru a veni in ajutorul arhipelagului Saint Vincent si Grenadine, afectat de o saptamana de eruptia unui vulcan, a anuntat purtatorul de cuvant al organizatiei, potrivit AFP. Acesti bani vor permite…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) isi va mentine misiunea politica de asistenta in Afganistan in pofida retragerii efectivelor militare americane si ale NATO in acest an, a anuntat joi purtatorul de cuvant al secretarului general al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric,

- Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-a afectat puternic pe deputatul Cosmin Popescu si a decis sa demisioneze din PDL si poate chiar sa se retraga din politica. Colegii de partid spera ca declaratia lui Popescu a fost facuta la suparare pen...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat miercuri numirea diplomatului francez Jean Arnault in functia de emisar special pentru Afganistan si regiunea inconjuratoare, inaintea negocierilor de pace de la Moscova din aceasta saptamana, informeaza joi AFP preluat de agerpres. Guterres…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat miercuri numirea diplomatului francez Jean Arnault in functia de emisar special pentru Afganistan si regiunea inconjuratoare, inaintea negocierilor de pace de la Moscova din aceasta saptamana, informeaza joi AFP. Guterres i-a cerut…

- Cel putin 65 de jurnalisti si activisti pentru drepturile omului au fost ucisi intr-o serie de atacuri tintite comise in Afganistan in ultimii trei ani, indica un raport al Misiunii ONU de asistenta pentru Afganistan (UNAMA), dat luni publicitatii, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Potrivit…

- Tortura si maltratarea detinutilor inchisi pentru fapte legate de terorism continua sa se mentina la un nivel ridicat in centrele de detentie administrate de guvernul afgan, informeaza Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) intr-un raport dat publicitatii miercuri,

- Tortura si maltratarea detinutilor inchisi pentru fapte legate de terorism continua sa se mentina la un nivel ridicat in centrele de detentie administrate de guvernul afgan, informeaza Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) intr-un raport dat publicitatii miercuri,