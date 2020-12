Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie prin care 27 decembrie devine "Ziua internationala a pregatirii pentru epidemii", deoarece raspandirea COVID-19 a evidentiat lipsa de anticipare in aceasta privinta, informeaza AFP. Textul "invita toate statele membre, entitatile ONU si alte organizatii globale, regionale si subregionale, sectorul privat si societatea civila, inclusiv organizatiile neguvernamentale (...) sa sarbatoreasca in fiecare an Ziua internationala de pregatire pentru epidemii". Rezolutia incurajeaza cele 193 de tari membre ale ONU sa organizeze "activitati de informare…