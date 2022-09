Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a sta

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a…

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a starnit…

- Cel puțin doi protestatari au murit in timpul protestelor din Iran izbucnite in urma decesului unei femei, survenit in custodia Poliției pentru moralitate, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Tanara de 22 de ani a fost arestata la inceputul acestei saptamani, a informat site-ul semi-oficial al Iranului Etemad Online, citandu-l pe unchiul ei. In urma decesului, președintele iranian Ebrahim Raisi a cerut o ancheta, anunța agenția ISNA, potrivit CNN . Marți seara, Mahsa Amini și familia ei,…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise vineri intr-un schimb de focuri de arma in masa in Cetinje, in centrul Muntenegrului. Un individ in varsta de 34 de ani a deschis focul in orasul Cetinje, situat la aproximativ 40 de kilometri de Podgorita, dupa o disputa familiala. Cel putin 11 persoane au fost ucise,…

- Fulgerele au ucis 20 de persoane in opt districte ale statului Bihar, din estul Indiei, in doar 24 de ore. Mai multe furtuni cu fulgere au fost in partile de nord ale statului pentru miercuri si joi. Ministrul-sef din Bihar, Nitish Kumar, le-a cerut oamenilor sa urmeze indeaproape sfaturile autoritatii…

- Trei persoane au fost ucise și cinci au fost ranite, in timpul bombardamentelor din Harkov. Obuzul a cazut intr-o zona rezidențiala, iar printre victime este și o femeie, care iesise in curte in momentul atacului, - au precizat autoritațile locale.