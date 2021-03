“Omul meu preferat”! Lidia Buble îi declară iubire lui Răzvan Simion, deși prezentatorul TV este într-o altă relație? / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Telespectatorii au avut astazi ocazia sa-i vada pe Lidia Buble și pe Razvan Simion in același platou de televiziune, la „'Neatza cu Razvan și Dani”. Mare le-a fost mirarea insa atunci cand, in ciuda speranțelor fanilor de a asculta un dialog intre cei doi, celebrul prezentator a ignorat-o pe cantareața…

- Lidia Buble a lansat o noua piesa muzicala, alaturi de un videoclip. In promovarea ei, a ajuns și la ”Neatza cu Razvan și Dani”, unde le-a facut fanilor cunoștința cu noua melodie, povestind despre realizarea acesteia, cat și despre cum a dus-o in ultima perioada. Așteptat a fost momentul in care ea…

- Dupa desparțire, fiecare și-a cautat liniștea in alta parte. Și daca despre Lidia Buble credeam ca a picat mai mult pe ganduri in cautarea partenerului perfect, despre Razvan Simion se vorbea ca este norocos in dragoste, intrand intr-o relație la scurta vreme dupa separarea de artista. Dar nu a fost…

- Razvan Simion pare ca incearca sa ii reintre in grații fostei sale iubite, Lidia Buble, astfel ca surprizele pe care artista le primește nu mai lasa deloc loc de interpretari. Sa fie un pas timid spre o impacare, sau este vorba despre un admirator secret?

- Desparțirea dintre Lidia Buble și Razvan Simion genera un adevarat val de stupoare. Deși cei doi se afișau ca fiind fericiți, in spatele ușilor inchise era cu totul altceva. La aproape un an de la desparțire, Lidia Buble inca mai are sentimente pentru Razvan. Cel puțin așa a lasat sa se ințeleaga, prin…

- Noi dezvaluiri ies la iveala de cand paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Razvan Simion alaturi de noua sa iubita! Prezentatorul de la ”Neatza” se iubește de mama focului cu focoasa bruneta, dar se gandește tot la Lidia Buble? Gestul care l-a dat de gol pe omul de televiziune! Fanii și-au pus imediat…

- Lidia Buble a ajuns din nou in atenția tuturor și asta pentru ca recent și-a surprins fanii cu un raspuns neașteptat. Intrebata de cei care ii urmaresc activitatea daca iubește din nou, dupa desparțirea de Razvan Simion, artista a dat din casa, fara pic de reținere.