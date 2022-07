Stiri pe aceeasi tema

- Imre avea 60 de ani si suferea de cancer. A lucrat pentru Phillip Morris Romania, pentru Kraft Jacobs Suchard Romania si Austria, a fost director general al Adevarul Holding. Peter Imre era casatorit din 2006 cu Marina, fiica fostului ministru de Externe Teodor Melescanu.

