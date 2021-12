Omul de afaceri Adrian Ragnar Thiess, cel care a adus FC Barcelona la București in 2012, va fi șeful de campanie al AUR pentru alegerile prezidențiale din 2024. Anunțul a fost facut de catre co-președintele partidului, George Simion. Adrian Thiess a fost consilierul lui Ion Iliescu pana in anul 2001. Omul de afaceri a devenit cunoscut in momentul in care a adus la București echipa FC Barcelona. De asemenea, Adrian Thiess a organizat in anul 2012 amicalul dintre Dinamo si Barcelona, de pe Arena Nationala si este omul care l-a adus pe Ronnie O’Sullivan pentru prima data in Romania, in 2015. Un an…