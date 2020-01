Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus apartine aceleiasi familii de virusuri care a provocat Sindromul Respirator Acut Sever (SARS), responsabil pentru moartea a 800 de persoane la nivel mondial, in pandemia din 2002-2003, care a debutat tot in China, informeaza cei de la Agerpres.

- Patru oameni care s-au intors din Wuhan și prezinta simptomele infecției cu coronavirusul depistat in China erau testați, joi seara, in spitalele din Scoția, potrivit BBC News. Cazuri au fost anunțat joi și in Vietnam, Singapore și Arabia Saudita, in vreme ce Organizația Mondiala a Sanatații cantarea…

- Carburantii s-au ieftinit, iar salariul minim s-a majorat de la 1 ianuarie Foto: Arhiva. Carburantii s-au ieftinit de ieri, în medie cu 32 de bani pe litru si nu cu 45 de bani, cum se preconiza dupa eliminarea supraaccizei. Astfel, un plin mediu costa mai putin cu aproape…

- Tarifele reglementate la energie, pt. consumatorii casnici, nu se modifica Foto: radioiasi.ro. Nivelul tarifelor reglementate pentru energia electrica livrata clientilor casnici de catre furnizorii de ultima instanta nu se va modifica începând cu 1 ianuarie 2020, a anuntat…

- Prima motiune la adresa guvernului PNL- dezbatuta si votata, astazi PSD îl acuza pe Florin Cîtu ca a facut declaratii hazardate si iresponsabile doar pentru a servi unor comenzi politice ale PNL în timpul campaniei electorale pentru prezidentiale. Semnatarii documentului…

- Nivelul dioxidului de carbon din atmosfera Pamantului a ajuns la un nivel record! Nu a mai fost atat de ridicat in ultimii 3.000.000 de ani, a anunțat, luni, Organizatia Mondiala a Meteorologiei (WMO).

- Cazul de la Timișoara: Nivelul de toxicitate "este in limite normale" Timisoara. Foto: Alina Bujanca. Locatarii blocului din Timisoara în care trei oameni au murit dupa o actiune de deratizare s-ar putea întoarce la casele lor în aceasta dupa-amiaza. Ultimele teste,…

- Pneumonia ucide anual 800 de mii de copii Foto: Arhiva. Pneumonia este una din bolile care duce la deces, daca nu este tratata corespunzator, iar de cele mai multe ori victimele sunt copiii. Statisticile organizatiilor internationale arata ca aceasta boala ucide anual 800 de mii de…