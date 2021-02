Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat luni un program adresat celor 92 de tari cele mai sarace ale lumii referitor la vaccinarea anti covid: cei care sufera efecte adverse grave sa poata fi compensați, relateaza EFE.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat un program de compensatii acordate tuturor celor care au suferit reactii severe dupa vaccinurile impotriva coronavirului. Astfel, orice persoana care a fost vaccinata, din grupul celor 92 de tari cele mai sarace ale lumii, si care a avut efecte adverse grave,…

- Programul anunțat luni de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) vizeaza persoanele care fac parte din grupul celor 92 de țari cele mai sarace din lume și care au primit un vaccin prin platforma COVAX, creata de OMS si de alte entitati, relateaza EFE, citata de Agerpres . O persoana care a fost vaccinata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anunțat un program de compensații acordate tuturor celor care au suferit reacții severe dupa vaccinurile impotriva coronavirului. Astfel, orice persoana care a fost vaccinata anti-COVID-19, din grupul celor 92 de tari cele mai sarace ale lumii, si care a avut efecte…

- Persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobil ar putea avea dreptul la compensatie baneasca, in schimbul biletelor de tratament balneosanatorial. Comisia protecție sociala, sanatate și familie a aprobat, in ședința de astazi, modificarea Legii privind protectia sociala a cetatenilor…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate puțin peste 13.000 de cadre medicale. Cifrele sunt puțin in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat aproape 14.000 de persoane.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech a ajuns, joi, la 167.612, dupa ce, in ultimele…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 14.000 de cadre medicale. Cifrele sunt puțin in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat peste 15.000 de persoane.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech a ajuns miercuri la 154.268, dupa ce, in ultimele…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 15.000 de cadre medicale. Cifrele sunt puțin in scadere fața de ziua precedenta cand s-au vaccinat aproape 17.000 de persoane.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech a ajuns marți la 140.447, dupa ce, in ultimele…