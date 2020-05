OMS: Distanţarea socială, o greşeală. Avem nevoie de APROPIERE SOCIALĂ „Distantarea sociala poate fi si intre clase, diferentele de trai, evolutie, social si distanta fizica impusa de distanta de protectie. E acelasi lucru, raportat la paza de coronavirus. Aici e o metafora, trebuie sa mergem undeva sa discutam pe larg”, susține OMS. OMS transmite ca folosim termenul „distantare sociala” gresit. Din contra, avem nevoie de apropiere sociala mai mult decat niciodata, fiindca ne ajuta sa ramanem conectati, desi la distanta. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Ceea ce trebuie noi sa pastram este distanta fizica. Sau, mai exact, este important… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

