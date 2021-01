OMS: Al doilea an al pandemiei ''ar putea fi chiar mai dur''

Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea an al pandemiei de Covid-19 „ar putea fi chiar mai dur” decat primul, avand in vedere modul in care se raspandește noul coronavirus, in special in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulație variante tot mai contagioase, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), scrie…

- O echipa formata din oameni de stiinta condusa Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a investiga originile pandemiei de COVID-19 va petrece aproximativ o luna in orasul chinez Wuhan, intre care doua saptamani in carantina, a declarat miercuri un membru al misiunii, relateaza Reuters. Hung Nguyen,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a elaborat un ghid, in contextul pandemiei de coronavirus, cu sfaturi pentru indivizi, comunitați și guverne in vederea trecerii cu bine a sarbatorilor de iarna. „Sarbatorile de iarna sunt pentru momente impreuna cu familia și comunitatea, insa in acest an, mai mult…

- Un Craciun in grup restrans, fara o mare reuniune de familie, este fara indoiala "ce mai buna optiune" pe timp de pandemie pentru majoritatea tarilor, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Potrivit Mariei Van Kerkhove, responsabila cu gestionarea pandemiei in cadrul OMS, o celebrare…

- Al doilea val al epidemiei de COVID-19 cu care se confrunta in prezent Europa nu va fi probabil ultimul si ne putem teme de '„mai multe valuri succesive la sfarsitul acestei ierni'” si in primavara anului viitor, a apreciat Consiliul stiintific care consiliaza guvernul francez, relateaza AFP, potrivit…