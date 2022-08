Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Joe Biden a fost joi testat din nou pozitiv la COVID-19, dar se simte ''foarte bine'', a transmis medicul sau personal Kevin O'Connor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele american Joe Biden a fost testat miercuri din nou pozitiv la COVID-19, a transmis prin intermediul Casei Albe medicul sau, Kevin O'Connor, relateaza Reuters, potrivit agerpres.

Presedintele american Joe Biden a avut un nou test pozitiv la COVID-19 marti, a anuntat medicul sau intr-un comunicat dat publicitatii de Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Medicul presedintelui american Joe Biden, Kevin O'Connor, a anuntat ca liderul de la Casa Alba a facut inca un test pentru coronavirus, duminica, de asemenea cu rezultat pozitiv. Biden se simte in continuare bine, a precizat medicul.

Revenit la Washington pentru prima data de la plecarea sa tumultoasa de la Casa Alba, Donald Trump a sustinut marti un discurs demn de un candidat in campanie, flirtand in mod vizibil cu ideea unei noi candidaturi la presedintie in 2024, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Presedintele american Joe Biden va primi in perioada 13-15 decembrie lideri africani pentru un summit care ar trebui "sa sublinieze importanta relatiilor dintre SUA si Africa", se arata intr-un comunicat difuzat miercuri de Casa Alba, potrivit AFP.

Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, ii va primi marti, 31 mai, pe membrii celebrei trupe sud-coreene BTS, in cadrul unei serii de evenimente dedicate comunitatii asiatice din Statele Unite si a denuntarii rasismului indreptat impotriva acestei comunitati, a anuntat joi Casa Alba, potrivit AFP

Președintele american Joe Biden se va intalni joi, la Washington, cu președintele Finlandei, Sauli Niinisto, și cu prim-ministrul Suediei, Magdalena Andersson, pentru a discuta despre candidaturile lor la aderarea la NATO, scrie BBC.