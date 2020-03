Olt: Şase bărbaţi din Balş sancţionaţi cu 30.000 de lei după ce s-au filmat deplasându-se împreună Un numar de sase barbati din orasul Bals au fost sanctionati, sambata, de politisti pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie in afara locuintei dupa ce s-au filmat in timp ce se deplasau impreuna pe o strada din localitate si au postat imaginile pe o retea de socializare. In imaginile postate pe facebook se observa ca mai multe persoane, de diferite varste, sustin ca se deplaseaza impreuna deoarece vor sa faca apel la autoritatile locale pentru a le trimite alimente. Unele dintre persoanele care apar in imagini spuneau ca traiau din colectarea de fier vechi si odata cu impunerea restrictiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

