Mijlocasul Ovidiu Morutan (22 de ani) a semnat un contract pe cinci sezoane cu Galatasaray, a anuntat, miercuri, clubul turc. Finanțatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca suma de transfer poate ajunge la 5,7 milioane de euro, cu bonusurile incluse. In schimb, presa turca a scris ca suma de transfer ar fi de 5 milioane de euro cu tot cu bonusuri, iar salariul jucatorului ar fi de 600.000 de euro anual. Ovidiu Morutan a mai evoluat in cariera la U Cluj si FC Botosani, iar la FCSB a jucat din vara anului 2018. ✍️ Welcome to #Galatasaray , Olimpiu Vasile Morutan! pic.twitter.com/YvPv9ZBkYq…