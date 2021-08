Olimpiada de vară. Marginalii… Structura Olimpiadei s-a invecinat cu tiparele vieții de zi cu zi… Dupa cum invazia in cotidian a statisticii [1] reda „necesitatea ei absoluta”/din perspectiva celor care dirijeaza politica mondiala/, tot astfel ediția intarziata de „pandemie”/„Tokyo 2020… in 2021”/, cu tulburari (care imi amintesc, prin extrapolare, de celebrul edict [2] al shoghunat-ului Tokugawa, chiar daca pornisera de la denunțarea costurilor și riscurilor privind organizarea), incertitudini (acoperite de limbajul inexpresiv, cu formule/clisee lingvistice/ „obosite”, „prafuite”, o maniera de a spune prea putin, apeland la… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atleta Alexandra Emilianov si-a incheiat evolutia la prima sa Olimpiada din cariera. Moldoveanca nu s-a calificat in finala probei de aruncarea discului din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

- In 2009, Lipa a fost numita la conducerea federației, o responsabilitate administrativa in care mulți alți mari campioni nu au reușit. Nici ea nu a facut, inițial, excepție, insa a pus persistența și adaptarea in locul disperarii. Dupa 12 ani, la Tokyo a venit rasplata. Simona Radiș și Ancuța Bodnar,…

- Ziua de duminica a fost una încarcata de emoții pentru Larisa Iordache: a obținut calificarea în finala de la bârna de la Jocurile Olimpice, dar s-a accidentat la finalul exercițiului. Gimnasta a postat un mesaj motivațional pe rețelele sociale, semnalul clar fiind acela ca nu renunța…

- Ocupantul locului 5 la Olimpiada de la Londra spera ca la Tokyo se va obține prima medalie olimpica din istoria tenisului de masa romanesc. De cinci ori participant la Jocurile Olimpice, fostul jucator de tenis de masa Adrian Crișan (41 de ani) are mare incredere ca la Tokyo, peste mai puțin de doua…

- Dupa blocarea convocarii lui George Pușcaș, George Ganea (22 de ani) a devenit opțiunea numarul unu pentru atacul Romaniei la Tokyo. Fiul „Ganezului” promite un turneu memorabil in Japonia și descrie cum și-ar dori sa fie primul sau gol marcat la Olimpiada. - George, cum se simte pe umeri apropierea…

- Cu aproape trei saptamani inainte ca Jocurile Olimpice sa inceapa și la cateva zile dupa ce Simona Halep și-a anunțat retragerea de la Olimpiada din aceasta vara, s-a aflat cine va purta tricolorul la ceremonia de deschidere ale JO de la Tokyo. Și ca vor fi doi sportivi care vor avea acest rol onorabil.…

- Japonia și Statele Unite fac aranjamente pentru ca Jill Biden sa viziteze țara asiatica în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Șansele ca președintele Joe Biden sa fie și el prezent sunt foarte mici însa. Cotidianul nipon Yomiuri Shimbun susține ca Jill Biden ar putea participa…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat ca organizatia pe care o conduce scrie istorie dupa ce a calificat 36 de canotori la Jocurile Olimpice de la Tokyo, arata Agerpres. ''Scriem istorie, pentru ca trimitem cei mai multi canotori romani la Olimpiada dupa momentul…