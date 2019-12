Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul Marian Moroșanu, cunoscut sub numele de „Ceausescu”, l-a apostrofat pe Raed Arafat, in aeroport, unde i-a strigat ca așteapta sa demisioneze pentru intervenția de la incendiul din Colectiv. In replica, Arafat i-a spus ca va chema poliția. Totul s-a intamplat in aeroporturile din Bruxelles…

- Lia Olguța Vasilescu și Rareș Bogdan continua razboiul, de la distanța, al declarațiilor! Inițial, fostul ministru PSD a acuzat ca ”PNL trimite retarzii sa ii rezolve treaba murdara”, facand referire la faptul ca Marian ”Ceaușescu” l-a atacat verbal, in aeroporturile din Bruxelles și București pe…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, reactioneaza la stirea despre incidentul de la aeroport, unde Raed Arafat a fost agresat verbal de protestatarul Marian "Ceausescu"."Cand PNL trimite retarzii sa ii rezolve treaba murdara...", scrie Lia Olguta Vasilescu pe Facebook.…

- Marian, fratele lui Cornel Galeș, i-ar fi anunțat pe apropiații soțului Ilenei Ciuculete ca nu dorește sa se implice in niciun fel la ceremonia funerara, scrie cancan.ro. In plus, atat Marian, cat și cumnata lui Cornel, Ioana Maria Moldovan, i-ar fi comunicat Vivianei, ultima iubita a vaduvului celebrei…

- Klaus Iohannis a votat duminica in jurul orei 9.00 la București. La ieșirea de la urna, acesta a facut cateva scurte declarații presei prezente. Imediat dupa aceea a ieșit afara unde era așteptat de liderii PNL, Ludovic Orban, Rareș Bogdan și Dan Motreanu. ”O zi foarte importanta astazi. Eu am votat…

- Imediat dupa ce guvernul lui Ludovic Orban a obținut numarul necesar de voturi in parlament, presa internaționala a relatat momentul, scriind printre altele ca acest lucru va ajuta Uniunea Europeana sa iasa din blocajul Comisie Europene. ”Guvernul roman caștiga votul de incredere, moment cheie pentru…

- Rareș Bogdan a anunțat din nou taierea pensiilor speciale in momentul in care PNL va ajunge la guvernare, moment in care Budai i-a adresat o intrebare. „Pensiile speciale. Din cate știu eu europarlamentarii au și ei pensii speciale. Faceți o inițiativa la Bruxelles și rezolvam chestiunea de…

- Ambasada Marii Britanii la Bucuresti (British Embassy Bucharest) a transmis ca asteapta din partea Guvernului ca, in cel mai scurt timp, sa prezinte prevederile aplicate cetatenilor britanici din Romania in cazul unui Brexit fara acord. Solicitarea vine in contextul in care guvernul britanic…