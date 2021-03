Stiri pe aceeasi tema

- Lou Ottens, inginerul olandez care a inventat caseta audio si a ajutat la dezvoltarea tehnologiei pentru CD, a murit la varsta de 94 de ani, conform BBC . Inventia lui Lou Ottens a transformat felul in care oamenii au ascultat muzica și se estimeaza ca la nivel mondial au fost vandute 100 de miliarde…

- Olandezul Lodewijk ”Lou” Frederik Ottens, cel ce a schimbat fața muzicii moderne cu invenția sa ”compact-casette” (cel mai raspandit model de caseta audio), a murit la 94 ani. Vezi și: Profesorul Benedek Imre: Fratele meu a murit legat de pat. Avem filmare in care implora sa fie lasat sa plece…

- O celebra actrița din Star Wars a murit cu doar cateva zile inainte sa implineasca varsta de 77 de ani. Celebra actrița s-a stins din viața la 76 de ani Actrița și cantareața de origine australiana Trisha Noble a murit la varsta de 76 de ani, in urma unei tumori. S-a stins dupa o lupta […] The post…

- Ziarul Unirea Screech din serialul „Salvați de clopoțel” a MURIT la varsta de doar 44 de ani. De ce boala suferea actorul Dustin Diamond Actorul care a jucat rolul lui Screech in sitcomul „Salvați de clopoțel”, Dustin Diamond, a murit la 44 de ani, anunța The Hollywood Reporter. Actorul avea cancer…

- Actrita de culoare Cicely Tyson a murit joi la varsta de 96 de ani, lasand in urma o cariera prestigioasa in cinematografie si televiziune, marcata de roluri majore, precum cele din filmul "Sounder" si serialul "How to Get Away with Murder", datorita carora a fost recompensata cu numeroase premii si…

- Dupa ce 23 de pacienți in varsta au murit in Norvegia dupa imunizarea cu vaccinul antiCovid produs de Pfizer-BioNTech, țara a lansat o ancheta detaliata, relateaza The Guardian și Business Insider. Reacțiile adverse la vaccin ar fi putut contribui la moartea unor pacienți mai in varsta și firavi, ia…

- Actrita americana Tanya Roberts a murit la varsta de 65 de ani, la scurt timp dupa ce un reprezentant al sau a anuntat prematur decesul sau, la inceputul acestei saptamani. Tanya Roberts, care a jucat intr-un film din seria “James Bond” si in “That ’70s Show”, a decedat luni la Centrul Medical Cedars-Sinai…

- Cantautorul mexican Armando Manzanero, considerat o legenda a boleroului mexican, a murit luni, la varsta de 86 de ani, a anuntat presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, transmite AFP, potrivit AGERPRES. "Este ceva foarte trist. Don Armando Manzanero, un mare compozitor, unul…