Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni de teste, in Olanda a avut loc prima inmormantare la care s-a folosit un „sicriu viu", realizat din compost facut din miceliu, reteaua de fibre subtiri aflata sub palaria ciupercilor. Bob Hendrikx, fondatorul Loop, startup-ul care produce „Living Cocoon", a spus ca nu a participat la inmormantare,…

- Doi administratori ai unui site de propaganda considerat rasist, antisemit și revizionist au fost arestați joi în Germania și Olanda, anunța procurorul federal german, potrivit AFP.Marcus B. și Fadi J. au fost arestați, respectiv, la Berlin și Heerlen (Olanda), potrivit procuraturii Karlsruhe.De…

- 13 tari europene, dintre care 12 din UE, au impus restrictii de calatorie pentru intrarea pe teritoriul lor a cetatenilor romani din cauza numarului in crestere de infectari cu coronavirus de la noi. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste tari sunt: Austria, Finlanda, Irlanda, Letonia, Lituania,…

- Anul acesta, Festivalul Pelicam, dedicat documentarelor despre oameni și mediu, se desfașoara exclusiv online. Filmele sunt transmise pe online.pelicam.ro, iar accesul e gratuit. Din programul de anul acesta, va recomandam cinci filme care ne ajuta sa ințelegem mai bine lumea.Un mic festival de pe malul…

- Sume mari de bani, un pistol cu glonț și droguri au fost ridicate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și de procurorii DIICOT din Cluj, in urma unor percheziții la persoane care ar fi comandat, din Olanda, pentru comercializare și consum propriu, substanțe cu efecte psihoactive,…

- In total, 35% din exporturile mondiale de flori si plante, in valoare de 6,2 miliarde euro pe an, treceau in mod normal prin Olanda, provenind in principal de la cultivatorii olandezi, dar si de la cei din Africa si America Latina.Pandemia de coronavirus (COVID-19) a redus semnificativ exporturile…

- Politia din Haga a retinut duminica aproximativ 400 de persoane dupa ce au refuzat sa plece de la un protest organizat pentru a contesta masurile de distantare sociala impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Citește și: RASTURNARE de situație: Administrația…