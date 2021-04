Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mark Rutte a supravietuit in noaptea de joi spre vineri unei motiuni de cenzura in parlamentul olandez, depusa de opozitia care l-a acuzat ca a mintit in timpul negocierilor pentru formarea coalitiei de guvernare, informeaza AFP si Reuters. "Raman prim-ministru. Parlamentul mi-a…

- ”Febra” patinajului i-a luat cu asalt pe olandezi dupa mai multe zile de temperaturi scazute au înghețat lacurile, dar și apele canalelor din Olanda, relateaza BBC. Mulți și-au luat patinele pentru o plimbare pe lac sau canale în pofida restricțiilor impuse de coronavirus.…

- Cele mai ample violențe s-au inregistrat in Rotterdam si in Geleen, o mica localitate din sudul tarii, in apropiere de Maastricht.In Rotterdam, primarul a instituit starea de urgența și a facut apel la protestatari sa paraseasca centrul orașului, care a devenit scena unor confruntari violente intre…

- Poliția olandeza a folosit tunuri cu apa, câini și ofițeri calare pentru a dispersa un protest organizat duminica în centrul capitalei Amsterdam împotriva masurile de restricție anti-coronavirus recrnt instituite, și a reținut peste 100 de manifestanți care au aruncat cu pietre și…

- Guvernul premierului olandez Mark Rutte a demisionat vineri în urma unei anchete parlamentare care a descoperit ca guvernul sau a ruinat financiar mii de familii, anunța Reuters.Raportul comisiei de ancheta afirma ca aproximativ 10.000 de familii au fost forțate sa replateasca subvenții…

- Zeci de mii de gospodarii olandeze au fost urmarite in mod eronat pentru frauda la incasarea alocațiilor, iar unele familii au fost forțate sa returneze statului banii pe mai mulți ani, in unele cazuri zeci de mii de euro. Premierul Mark Rutte va decide vineri daca e cazul sa demisioneze in contextul…

- Deutsche Telekom AG, cea mai mare companie europeana de telecomunicatii, pregateste vanzarea subsidiarei sale din Olanda, T-Mobile Netherlands, a anuntat luni publicatia financiara olandeza Financieele Dagblad, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…