Olanda l-a predat Germaniei pe un nazist care a fondat o grupare de extremă-dreaptă Un cetatean german, fondatorul unei grupari de extrema-dreapta ce promova in mediul online un discurs bazat pe ura, a fost predat autoritatilor germane de catre Olanda, a anuntat joi procurorul general al Germaniei, informeaza dpa, relateaza Agerpres. Barbatul a comparut miercuri seara in fata unei judecator si ulterior a fost plasat in arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, obiectivul gruparii era distribuirea sistematica si in masa a ideilor de extrema-dreapta si a ideologiei naziste. Pe website-ul gruparii, Holocaustul este negat, iar crimele comise de regimul nazist… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adolf Hitler, conducatorul Germaniei in perioada 1933 – 1945, a ramas in istorie prin politica de exterminare a evreilor, trupurile celor uciși fiind date prada focului in crematorii și gropi comune. Istoria, fiind scrisa de invingatorii pe campul de lupta, „uita” anumite fapte ale acestora și le pastreaza…

- Doi barbati suspectati ca au condus o grupare extremista de dreapta au fost arestati, unul la Berlin, iar celalalt in Olanda, la Heerlen, iar locuintele lor au fost perchezitionate, a anuntat joi parchetul federal german din Karlruhe, transmite dpa, potrivit Agerpres.Perchezitii au avut loc…

- Doi administratori ai unui site de propaganda considerat rasist, antisemit și revizionist au fost arestați joi în Germania și Olanda, anunța procurorul federal german, potrivit AFP.Marcus B. și Fadi J. au fost arestați, respectiv, la Berlin și Heerlen (Olanda), potrivit procuraturii Karlsruhe.De…

- Unitatea militara de elita germana, destabilizata de mai multe scandaluri cu privire la legaturile unora dintre membrii sai cu miscarea de extrema dreapta, va fi partial dizolvata, a anuntat marti ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, informeaza AFP.Fortele speciale (KSK)…

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, a hotarat scoaterea in afara legii a grupului de extrema dreapta Nordadler, a anuntat pe Twitter, purtatorul de cuvant al ministerului, Steve...

- Manifestanti antirasism au vandalizat vineri in Olanda statuile unui ofiter al marinei colonialiste implicat in traficul de sclavi si unui om politic de extrema dreapta asasinat, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Statuia lui Piet Hein, amiral din secolul al XVII-lea legat de Compania olandeza…

- Fostul mare fotbalist german Lothar Matthaeus este convins ca nationala Germaniei va lasa o impresie frumoasa la EURO 2020, turneu care a fost amanat un an din cauza pandemiei de coronavirus, scrie DPA."Nu as spune ca suntem marea favorita. Cred ca Franta e pe ansamblu mai bine echipata. Anglia…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer nu ar fi trebuit sa publice pe site-ul ministerului sau comentariile critice pe care le-a facut la adresa partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a stabilit marti Curtea Constitutionala a Germaniei, transmite dpa. Este o victorie simbolica pentru partidul…