- „Exista un consens asupra acestui punct”, a declarat Olaf Scholz. Aliatii Ucrainei au depasit noi praguri in sprijinul militar acordat Ucrainei, angajandu-se sa furnizeze in special tancuri grele si rachete cu raza mai lunga de actiune.

- Exista un "consens" cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru ca armele furnizate de occidentali sa nu fie folosite pentru atacuri asupra teritoriului rus, a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu publicat duminica de saptamanalul Bild am Sonntag, citat de AFP. "Exista un…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliatilor sai occidentali rachete cu raza lunga de actiune, precum si avioane de lupta, dupa unda verde de la Washington si Berlin pentru trimiterea de tancuri grele Kievului la capatul unor discutii acerbe, informeaza AFP. „Trebuie sa permitem, de…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca tancurile Leopard 2 ar putea fi operationale in Ucraina in aproximativ trei luni, pentru ca mai intai se va face instruirea si apoi tancurile vor fi trimise la Kiev, relateaza CNN. Pistorius a declarat ca decizia de miercuri de a trimite tancurile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- UPDATE 13:00 - Armistițiul din Ucraina a fost o pacaleala: atacuri de ultima ora la Kramator Kramatorsk si Herson.UPDATE 11:50 - Medvedev, dupa ce Ucraina a respins armistițiul: Au refuzat mana milei creștine ​Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev afirma ca ca Kievul a refuzat „mana milei creștine"…

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria.

- Rusia "iși concentreaza forțele și mijloacele pentru o posibila repetare a unor atacuri masive asupra infrastructurii noastre, in primul rand asupra energiei", a declarat Volodimir Zelenski, președintele ucrainean.