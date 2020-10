Stiri pe aceeasi tema

- Romanie se menține intre țarile cu cea mai ridicata rata a inflației din UE, in timp ce inflația in zona euro se adancește in teritoriu negativ Romania a fost, in septembrie, intre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Vola.ro: Pretul mediu al biletelor de avion a scazut in vara cu 24%. ”Abia in 2022 se va reveni la nivelul calatoriilor din 2019” Romanii au cumparat in vara anului 2020 bilete de avion in medie cu 24% mai ieftine decat in aceeasi perioada din 2019, arata o analiza realizata de agentia de…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele sapte luni ale anului in curs, 1,357 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 37,1% (800.200 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- INS: Importurile de titei ale Romania au scazut cu 26,2% in primele sapte luni Romania a importat, in primele sapte luni din 2020, o cantitate de titei de 3,68 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1,308 milioane tep (26,2%) mai mica fata de cea importata in perioada similara din 2019, conform Institutului…

- Romania a importat, in primele sapte luni din 2020, o cantitate de titei de 3,68 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1,308 milioane tep (26,2%) mai mica fata de cea importata in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au produs o cantitate de 3,047 miliarde de litri de inghetata in 2019, in crestere cu 6% comparativ cu 2018, si doar 1,3% din cantitatea totala de inghetata a fost produsa in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor…

- Numarul insolvențelor, cel al radierilor și dizolvarilor companiilor din Romania continua sa fie mult sub nivelul din 2019, ceea ce arata reziliența mediului de afaceri local in condiții de pandemie. Cu toate acestea, fara o continuare/majorare a sprijinului autoritaților in contextul unei posibile…