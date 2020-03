Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre persoanele confirmate cu noul coronavirus, duminica, este asistenta la secția de terapie intensiva a Spitalului Marie Curie din Capitala, unde sunt copii cu probleme de sanatate. Asistenta s-a infectat din anturajul ofițerului MAI care a mințit ca nu a calatorit in strainatate, mai exact…

- Grupul de comunicare strategica a anuntat ca este vorba despre un medic in varsta de 50 de ani, manager de spital. Este vorba despre managerul Spitalului Gerota. Cel de-al doilea caz confirmat vineri dupa-amiaza este al unui barbat de 62 de ani, pacient al medicului gastroenteorolog. Medicul gastroenterolog…

- Parchetul General a anuntat joi preluarea dosarului care-l vizeaza pe fostul comisar sef Nelu Lupu, devenit pacientul 16 diagnosticat cu coronavirus. Reamintim ca acesta s-a internat la Spitalul Dimitrie Gerota si nu a spus medicilor ca fusese in Israel cu cateva zile inainte. Noua persoane s-au infectat…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara in Romania, ridicand bilantul la 47 de pacienti infectati cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel si care s-a intors in Romania in data de 29 februarie, si de un barbat…

- Inca trei cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost anunțate miercuri - o femeie din București, medic la spitalul Dimitrie Gerota și doi barbați din Iași, care s-a intors din Italia. Autoritațile au depistat un nou bolnav de coronavirus, fiind vorba despre un barbat din Iași, iar numarul persoanelor…

- Autoritațile au deschis un dosar penal pentruzadarnicirea combaterii bolilor pe numele fostului ofițer al MAI și angajat la primarie,confirmat cu coronavirus, pentru ca a ascuns faptul ca a fost in Israel. Barbatulrisca o amenda sau chiar inchisoare de la 6 luni la 2 ani.„Referitor la barbatul de 60…

- Fostul ofițer MAI care a imbolnavit șase oameni de coronavirus dupa ce a fost plecat din țara și a revenit fara a alerta autoritațile risca sa fie pedepsit conform Codului Penal.Citește și: BREAKING Primul MEDIC din Romania DIAGNOSTICAT oficial cu coronavirus "Nu am zis ca a mințit,…

- Primele declarații ale italianului infectat cu coronavirus, care a fost in Romania, arata ca informațiile potrivit carora a aflat de boala cand s-a intors in Italia sunt reale. "Mi-a fost frica, dar acum sunt bine", spune barbatul de 71 de ani. "Am fost in Craiova, dar nu m-am imbolnavit acolo", le-a…