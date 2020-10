Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public, cu privire la Baranga Laurențiu, ORNISS face urmatoarele necesare precizari:„Contractul individual de munca al domnului Baranga Laurențiu cu ORNISS a fost suspendat in perioada 01.10.2016 – 30.09.2019. Incepand cu data de 01.10.2019,…

- "Cum am ajuns aici? Cum e posibila o astfel de imagine care ne da fiori? Rapid si relativ simplu. Intai si-au pus in functii oameni cu BAC-ul dat dupa doctorat, sau care au falsificat pana si diploma de BAC, apoi au indatorat tara cu imprumuturi uriase la dobanzi impovaratoare, ulterior au inșurubat…

- Laurentiu Baranga a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile Foto: Arhiva. Fostul presedinte Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile, în dosarul în care este acuzat…

- Președintele interimar al Senatului susține ca numirea in fruntea unui instituții cheie a statului a unei persoane percheziționate pentru fals intelectual reprezinta o problema de securitate naționala. Citește și: Perchezitii la seful Oficiului pentru Spalarea Banilor. Laurentiu Baranga este…

- Elevii urmași in varsta de peste 16 ani, inclusiv, și studenții care sunt beneficiari de pensii de urmas trebuie sa transmita de urgența la instituția noastra dovada continuarii studiilor, pentru completarea dosarului de pensie și pentru a primi in continuare acest tip de pensie, conform legii. Adeverinta…

- Asistentul medical infectat cu coronavirus, care s-a izolat in mașina personala de 5 zile pentru ca nu a fost contactat de DSP, a fost transportat joi la camera de garda a Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, dupa ce cazul sau a fost mediatizat.

- Modelul de certificat prin care se acorda concediu medical a fost modificat O sa contina si precizari cu privire la masura izolarii in cazul bolilor infectocontagioaseModelul de certificat prin care se acorda concediu medical a fost modificat, astfel incat sa contina si precizari cu privire la masura…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins duminica acuzatiile Rusiei conform carora Germania intarzie investigatiile in cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, care este sub tratament medical la un spital din Berlin in urma unei otraviri, relateaza DPA. Intr-un interviu pentru postul…