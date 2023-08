Stiri pe aceeasi tema

- Contraofensiva ucraineana lansata in iunie s-a lovit de un zid rusesc. Kievul cere Occidentului tot mai multe arme scumpe, iar piloții ucraineni au inceput sa se antreneze pe avioanele americane F-16. Dar este puțin probabil sa schimbe cursul razboiului. In pofida unor caștiguri mici, forțele ucrainene…

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmytro Kuleba, a recunoscut insa ca Ucraina are nevoie de mai multe arme de raza lunga pentru a obtine mai multe rezultate pe termen scurt. Kuleba adauga ca Ucraina este hotarata sa-si apere suveranitatea si integritatea te

- Contraofensiva initiata de armata de la Kiev incepand din luna iunie are "obiectivul" de a elibera intreaga Ucraina, "indiferent cat va dura", a declarat pentru AFP seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba."Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor noastre in interiorul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus ca țara sa va considera eventualele livrari de F-16 in Ucraina drept o „amenințare a Occidentului in sfera nucleara”, potrivit Ansa.it. „Am informat puterile nucleare – SUA, Marea Britanie și Franța – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane…

- Ministerul rus de Externe a declarat marți ca nu vede niciun temei pentru reinnoirea acordului privind cerealele din Marea Neagra, negociat de ONU, care va expira la 17 iulie 2023, relateaza CNN . „Inițiativa «Marea Neagra»”, al carei scop era de a oferi asistența țarilor nevoiașe din Africa, Asia…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a cerut sambata sa fie produse mai multe tancuri pentru a satisface nevoile armatei ruse in Ucraina, unde se desfasoara o contraofensiva, relateaza AFP. Ministrul, care a vizitat o fabrica militara din regiunea Omsk (vestul Siberiei), "a stabilit ca obiectiv…

- Aderarea la alianța militara ar fi „probabil” posibila pentru Ucraina doar dupa incheierea ostilitaților active, a spus Kuleba intr-un interviu la Kiev pentru Reuters, relateaza HotNews.ro.Ucraina vorbește luni de zile de o viitoare contraofensiva pentru a relua teritoriile ocupate de Rusia, folosind…

- Ministrul ucrainean de Externe afirma ca aliații europeni ai țarii raman alaturi de Kiev in ceea ce privește razboiul, in contextul in care, potrivit unor relatari, emisarul chinez Li Hui, care a efectuat un turneu in capitalele europene, a indeamnat la acceptarea caștigurilor teritoriale ale Rusiei…