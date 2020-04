Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. In plina criza cauzata de pandemia de coronavirus, statele incearca sa gaseasca diverse metode pentru ca viețile cetațenilor sa revina cat mai rapid pe fagașul normal. Matt Hancock, secretar in Ministerul Sanatații al Marii Britanii, o țara profund afectata de COVID-19, se gandește la soluția…

- Josep Maria Bartomeu (57 de ani), președintele Barcelonei, s-a intalnit cu Messi și celelalte vedete ale clubului catalan pentru a le propune micșorarea salariilor, in plina criza de coronavirus. Conform presei spaniole, la inceputul acestei saptamani, oficialii clubului catalan erau in cautarea unor…

- New York City FC, formație la care evolueaza și Alexandru Mitrița (25 de ani), a anunțat ca un angajat de la departamentul sportiv a ieșit pozitiv la testul pentru COVID-19. Și in America sunt tot mai multe cazuri de coronavirus. COVID-19 lovind inclusiv la New York City FC, clubul lui Alex Mitrița…

- Echipa de fotbal Deportivo Alaves a anuntat 15 cazuri de infectare cu noul coronavirus in cadrul clubului. Afectati sunt 3 jucatori, 7 persoane din stafful tehnnic si 5 alti angajati din club. In Spania sunt afectate de coronavirus si echipele Valencia si Espanyol.Clubul Alaves a confirmat…

- Espanyol Barcelona a anuntat marti ca sase componenti ai primei echipe au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, in urma testelor efectuate in ultimele ore, informeaza agentia EFE.Clubul spaniol de fotbal "blanquiazul" nu a dezvaluit numele celor afectati, insa a precizat ca toti au simptome usoare…

- COVID-19. "Grupul Renault a decis sa-si opreasca activitatea industriala in Spania pe durata starii de urgenta. Aceasta decizie a fost comunicata ieri sindicatelor", se arata intr-un comunicat al companiei. Luni, Renault a decis sa opreasca productia la toate facilitatile industriale din Franta,…

- "Este vorba despre un pacient care a murit pe 13 februarie" intr-un spital din Valencia si ale carui analize post-mortem s-au dovedit a fi "pozitive", a explicat presei responsabilul regional pentru sanatate Ana Barcelo Chico.Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca numarul de cazuri confirmate de Covid-19…

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…