Stiri pe aceeasi tema

- Doar Capitala si trei judete (Ilfov, Cluj si Timis) inregistreaza vineri, 8 ianuarie, o rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 mai mare de 3/1000 de locuitori. Incidenta este insa in crestere usoara fata de ziua precedenta in cele mai importante judete. Coeficientul infectarilor cumulate…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 creste puternic in Bucuresti si Ilfov. In Capitala, rata de apropie din nou de 6 cazuri la 1000 de locuitori. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 creste din nou peste 7 la 1000 de locuitori in judetul Ilfov. Acesta este insa singurul judet in care situatia s-a inrautatilor in ultimele 24 de ore. Incidenta din ziua precedenta, AICI! Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- Pe masura ce numarul de teste prelucrate scade, rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 scade si ea in Bucuresti si in cele mai afectate judete. In Capitala, rata de incidenta scade sub 6 cazuri la 1000 de locuitori pentru prima data dupa o lunga perioada. Incidenta din ziua precedenta, AICI!…

- Dupa trei zile consecutive de scadere, rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 in Bucuresti creste din nou. Aceeasi situatia se inregistreaza si in cateva judete. In schimb, in judete precum Sibiu, Cluj, Brasov, rata de incidenta scade. Rata de incidenta din ziua precedenta, AICI! Coeficientul…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori este in scadere pentru a doua zi consecutiva, atat in Bucuresti, cat si in cele mai afectate judete din tara. Rata de incidenta din ziua anterioara, AICI! Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.33.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing: președintele Chinei amenința cu razboiul In…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor este urmatorul: loading...