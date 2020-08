Oficial guvernamental către persoanele defavorizate care nu au primit măști: Folosiți fulare Maștile gratuite pentru persoanele din medii defavorizate inca nu au ajuns la destinație, din cauza unor contestații la licitația de la Ministerul Sanatații, dar un oficial are soluția salvatoare. Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, le recomanda oamenilor care nu iși permit sa iși cumpere maști…. sa se protejeze cu fulare, scrie spotmedia.ro. […] The post Oficial guvernamental catre persoanele defavorizate care nu au primit maști: Folosiți fulare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

