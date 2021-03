Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general al Craiovei, Marcel Popescu, acuza derapajele botoșaneanului Marius Croitoru la adresa oltenilor, Craiova a ieșit pe plus in duelurile cu FC Botoșani din acest sezon, doua victorii, o remiza, insa managerul general Marcel Popescu are ce are cu atitudinea afișata de moldoveni in raport…

- Lovitura de teatru la Schalke Gelsenkirchen! Clubul german l-a prezentat pe al cincilea antrenor din acest sezon competițional. Este vorba despre Dimitrios Grammozis. Acesta are 42 de ani și e nascut in Germania, dar care a evoluat ca jucator pentru reprezentativa de tineret a Greciei.

- Matteo Fedele (28 de ani, mijlocaș central) a fost prezentat oficial de CS Universitatea Craiova. „Clubul Universitatea Craiova anunța faptul ca a semnat cu un contract valabil pana in anul 2024 cu mijlocașul Matteo Fedele. Bine ai revenit, Matteo și mult succes in tricoul alb-albastru!”, se arata in…

- Marinos Ouzounidis (52 de ani), noul antrenor al Craiovei, a fost prezentat oficial astazi, in cadrul unei conferințe de presa la care a mai luat parte și președintele Sorin Carțu. Tehnicianul elen și-a expus filosofia pe care vrea s-o implementeze in Banie. „Fiecare antrenor are propriile idei, dar…

- Germanul Thomas Tuchel a fost numit oficial in functia de antrenor al echipei Chelsea Londra, cu care a semnat marti un contract pe o perioada de 18 luni, cu optiune de prelungire. Demis de formatia franceza Paris Saint-Germain chiar inainte de Craciun, Tuchel ii succede lui Frank Lampard la carma gruparii…

- Ovidiu Stanga, noul antrenor al celor de la FC U Craiova 1948, liderul din liga secunda, a oferit primele declarații in calitate de antrenor al alb-albaștrilor. FC U Craiova 1948, liderul din Liga 2, și-a numit joi noul antrenor: Ovidiu Stanga (48 de ani). Acesta il va inlocui pe „interimarul” Dan Vasilica. Stanga,…

- FC U Craiova 1948, liderul din Liga 2, și-a numit azi noul antrenor: Ovidiu Stanga (48 de ani). Acesta il va inlocui pe „interimarul” Dan Vasilica. Fostul internațional, care a fost in lotul Romaniei la Mondialul din 1994, a semnat un contract pe un an și jumatate și va fi anunțat oficial azi. Stanga,…