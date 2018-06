Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de cannabis in scopuri recreaționale a devenit legal in Canada, dupa ce Senatul a aprobat legislația conform careia o persoana poate avea asupra sa pana la 30 de grame, informeaza The Guardian .

- FIFA a facut anunțul oficial. Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va fi gazduit de Mexic, Canada și SUA, aceasta fiind candidatura care a intrunit cele mai multe voturi la Congresul FIFA, in fata Marocului, scrie realitatea.net.

- Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, modificarile legii 303/2004 privind statutul magistratilor cu 79 de voturi pentru, 26 impotriva si nicio abtinere. -continua-

- Marijuana este tolerata deja in tara, in cantitati mici, in medicina traditionala, in tratarea astmului, epilepsiei sau in vederea... accelrarii cresterii parului. Productia si utilizarea unor cantitati mari era pedepsita cu pana la 12 ani de inchisoare. Noul text le permite de-acum zimbabwienilor sau…

- Lucratorilor din serviciile de stat si celor de la ziare, radio si televiziuni li s-a cerut , de ieri, sa foloseasca de acum inainte doar termenul de “parinte” neutru din punctul de vedere al genului in locul “mamei” sau a “tatalui” Directiva cere tuturor angajatilor de stat din Canada care interactioneaza…