”Industria fondurilor de investitii din Romania a avut o evolutie remarcabila, depasind media europeana, in special din 2012, cu un varf de crestere in 2019”, a explicat Thomas Tilley, senior economist la Asociatia Europeana a Administratorilor de Fonduri (EFAMA). Declaratiile au fost facute in cadrul celei de-a doua editii a Summitului Administratorilor de Fonduri din Romania, organizat la Bucuresti, de Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF), in 23 si 24 septembrie 2020. Membra a Asociatiei Europene a Administratorilor de Fonduri (EFAMA), AAF reuneste 27 de membri care administreaza active…