- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, a declarat duminica ca lupte aprige au loc in partile de nord ale orasului ucrainean Bahmut, und e atentia fortelor ruse s-a concentrat de mai multe saptamani, scrie The Guardian. Prigojin a declarat ca fortele ucrainene nu se retrag, relateaza…

- Guvernul britanic analizeaza posibilitatea ca armata sa ajute la functionarea serviciilor publice in cazul in care lucratorii din institutii esentiale, precum Serviciul National de Sanatate (NHS), ar intra in greva, a anuntat duminica presedintele Partidului Conservator, Nadhim Zahawi, informeaza Reuters.…

- Trupele ucrainene s-au intalnit cu bucurie cu locuitorii din zonele recucerite de cand Rusia a abandonat orașul Herson. Locuitorii din zona jubilau și au salutat vineri trupele ucrainene care au sosit in centrul orașului Herson, dupa ce Rusia a abandonat singura capitala regionala pe care o capturase…