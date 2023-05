Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut mai multe intalniri si consultari cu fermierii, impreuna cu domnul ministru Daea am convenit ca una dintre masuri sa fie continuarea Programului pentru scoli al Uniunii Europene in perioada 2023-2029. Astfel, astazi, printr-o ordonanta de urgenta, vom asigura continuarea acestui program si…

- In cadrul ”Saptamanii Verzi”, sute de elevi din Dej au fost mai aproape de natura și au aflat informații prețioase despre padurile din zona orașului nostru, grație mai multor campanii educative desfașurate de Ocolul Silvic Dej, condus de inginerul silvic Radu Emilian. Campaniile au inceput la Gradinița…

- COMUNICAT DE PRESANr. 162 din 26.04.2023 Elevi, parinti si profesori in vizita la pompieri Detasamentul de Pompieri Bolintin Deal si a deschis, astazi, portile pentru elevii Scolii Gimnaziale din localitatea Floresti, in cadrul Programului ldquo;Saptamana Verde". Atat cadrele didactice, cat si copiii…

- In cadrul Programului ”Saptamana Verde”, elevii clasei a V-a B de la Școala Gimnaziala ,”Adrian Paunescu”, insoțiți de profesori, au vizitat sediul societații Salubritate 2000 S.A., astazi, 25 aprilie, cu multa curiozitate și bucurie. Prin aceasta vizita, copiii au avut ocazia de a afla informații atat…

- Gradina Zoologica Pitești va fi deschisa spre vizitare luni, 24 aprilie, in intervalul orar 10:00 – 19:00, raspunzand astfel solicitarilor din partea grupurilor de elevi care au inclus, printre activitațile planificate in cadrul Programului național „Saptamana verde”, și o excursie in Padurea Trivale.…

- Economie Prima ediție FIDELIS 2023 aduce o noutate: donatorii de sange beneficiaza de cea mai mare dobanda la titlurile de stat martie 28, 2023 10:39 Ministerul Finanțelor se alatura campaniei “Romania are sange de rocker” inițiata de Morning Glory, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguina…

- In perioada 13-17 martie 2023, la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava s-au desfașurat numeroase activitați educative, variate, in cadrul programului „Saptamana Verde".Scopul acestui program a fost sa ii invețe pe elevi sa ințeleaga schimbarile climatice la nivel global, ...

- Anul școlar viitor va incepe pe 11 septembrie 2023 și se va incheia pe 21 iunie 2024, iar vacanța de primavara din 2024 va include perioada sarbatorilor pascale, a transmis Ministerul Educației, vineri, 10 martie.Ministrul Educației, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului școlar 2023-2024.…