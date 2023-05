Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Kosovo duminica sa calmeze tensiunile cu Serbia, la doua zile dupa ce au izbucnit confruntari violente intre politia kosovara si sarbii care se impotrivesc instalarii in functie a unor primari albanezi in urma alegerilor boicotate de etnicii sarbi.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a plasat armata in alerta si a ordonat mai multor unitati sa se deplaseze in apropierea granitei cu provincia Kosovo, in contextul ciocnirilor care au avut loc intre politie si sarbii din municipalitatea Zvecan, situata in nordul provinciei, a informat vineri agentia…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a plasat armata tarii in alerta maxima de lupta si a ordonat unitatilor sa se deplaseze mai aproape de frontiera cu Kosovo, dupa ciocniri intre protestatari sarbi si politie intr-un oras cu majoritate sarba din nordul Kosovo. Ambasadorul SUA la Pristina a condamnat…

- Uniunea Europeana, Serbia și Kosovo au inființat un comitet mixt de monitorizare pentru a urmari punerea in aplicare a acordului de la Ohrid propus de UE privind normalizarea relațiilor, transmite Adevarul European. "UE, in calitate de facilitator al dialogului dintre Belgrad și Pristina, impreuna cu…

- Acordul privind Kosovo dintre Belgrad și Pristina, intermediat de UE și SUA, nu este o recunoaștere de facto a entitații nerecunoscute. Acest lucru a fost declarat de prim-viceprim-ministrul, ministrul de Externe al Serbiei, Ivica Dacic, jurnalistilor de la Bruxelles. „Nu aș intra prea mult in formularea…

- Kosovo și Serbia au ajuns la un acord pentru implementarea unei ințelegeri susținute de UE pentru a-și normaliza relațiile, a declarat sambata noapte șeful diplomației UE, Josep Borrell, deși cei doi lideri din Balcani au spus ca raman unele disensiuni, transmite Reuters.

- Opoziția kosovara este foarte reticenta cu privire la un acord cu Serbia și asta provoaca ingrijorari in SUADeclarațiile liderilor și membrilor Partidului Democrat din Kosovo (DPK) și ai Uniunii Democrate din Kosovo (DSK) privind planul european pentru normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia…

- In timp ce liderii din Kosovo si Serbia se reunesc luni seara pentru a negocia un acord de pace, o tanara artista din capitala Kosovo, Pristina, va continua probabil sa primeasca amenintari cu privire la un tablou care ii infatiseaza pe presedintele sarb si pe premierul kosovar sarutandu-se, relateaza…