In insula Bonny din Nigeria, o porțiune de pamant in varf de sageata, unde Oceanul Atlantic se intalnește cu Delta Nigerului, o fabrica gigantica a produs anul trecut suficient gaz natural lichefiat pentru a incalzi jumatate din Regatul Unit pentru iarna. Cea mai mare parte a fost expediata in afara țarii, Spania, Franța și Portugalia fiind […]