OBLYO DIGITAL AGENCY impune intelegerea caracteristicilor campaniei organice de marketing digital multichannel Iar aici vorbim din nou despre relatia specialist-client, o relatie in care tehnicul si interumanul coexista prin intermediul puternicului instrument al consultantei, al discutiei, explicarii si adaptarii.



Intelegerea de catre client a caracteristicilor campaniei organice de marketing digital de tip multichannel (mix de marketing integrat) este funadmentala in derularea cu spor a programului de campanie.



Agentia explica clietilor sai avantajele acestui sistem integrat de lucru, ce reuneste virtutile optimizarii SEO - aparitie si pozitionare in motoarele de cautare care avantajeaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

