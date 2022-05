Obezitatea, o amenintare la nivel mondial. Excesul de kilograme taie gustul la mancare Obezitatea a devenit o amenintare la nivel mondial, in curand mai mult de jumatate din populatia occidentala va avea un surplus de kilograme. Excesul ponderal nu este doar o problema de imagine, ci o boala cronica care strica grav sanatatea.Obezitatea vine la pachet cu hipertensiune si boli cardiovasculare, diabet, risc de cancer, dureri articulare, colesterol crescut, fertilitate redusa, calculi biliari, reflux esofagian. Si lucrurile nu se opresc aici.Un studiu recent arata ca 50 dintre obezi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

