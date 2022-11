Oana Zăvoranu transmite mesaje misterioase. E tulburător pentru oricine Oana Zavoranu a marturisit ca trece prin cel mai greu moment al vieții sale. Nu a dat detalii, se ințelege ca are probleme și transmite mesaje misterioase. E tulburator pentru oricine ce i se intampla. Intrebata, insa, daca a avut vreodata atacuri de panica, ea a raspuns ca nu, dar a suferit de drepresie „multa și in forma continua”. „Este cel mai sensibil moment al vieții mele. Nu il știe nimeni. Poate am sa il impartașesc cu voi… e o lecție tulburatoare de greșeala in viața”, a spus Zavoranu pe Instagram. Oana Zavoranu transmite mesaje misterioase „E tulburator pentru mine, e tulburator pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

