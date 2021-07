Gina Pistol și Smiley au intrat in vizorul Oanei Zavoranu. Actrița i-a criticat dur pe cei doi pentru modul in care se manifesta in mediul online. „Ginuța s-a schimbat foarte tare din momentul ala in care și-a dat seama ca este doamna Gina Pac Pac Omul a lui Smiley Omul a inceput sa forjeze taticule tot ce mișca pe acest pamant. De la mancarica…de astea pentru copii.(…) Aceasta familie se vrea a fi pe un hight așa. Dupa ce s-a nascut copilul schimbare de 360 de grade. Ginuța este intr-o stare și e suparata fleașca ca e greu cu copilul, e greu sa fii și mama la copil și nevasta la iubit, nu.. iubita…