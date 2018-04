Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu reaprinde flacara razboiului cu fostul soț! Și asta pentru ca vedeta l-a dat in judecata pe cunoscutul latino-lover, pe motiv ca i-a stricat imaginea in urma procesului pe care acesta l-a intentat inainte sa divorțeze. Va reamintim ca in 2011, Pepe a acuzat-o in fața instanței pe artista…

- Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore și audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor și ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- Politistii din Vatra Dornei au in lucru un dosar in care fac cercetari fata de o femeie din localitate, acuzata de inselaciune, reclamantul fiind un barbat din Deva. Cei doi nu s-au vazut vreodata la ochi, avand doar lungi discutii in mediul online. Barbatul, in varsta de 52 de ani, care lucra in Germania,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia imaginilor uluitoare depuse la dosarul de la Poliție in cazul „macelului din Herastrau”, pe care le publica in mega-exclusivitate. Incaierarea din localul de fițe din Herastrau ar fi plecat, așa cum tot noi v-am dezvaluit, de la un milionar care…

- Leo de la Strehaia are, din nou, probleme cu legea. “Prințul țiganilor” a fost reținut, luni dimineața, de polițiștii din Arad și dus la audieri. Din primele informații, barbatul ar fi incercat sa vanda o statueta despre care spunea ca este din aur. Acesta solicita suma de 40.000 de lei din partea unui…

- Jumatate de țara se afla sub cod portocaliu, iar cealalta jumatate sub cod galben. In mai multe județe din țara, autoritațile au decis sa inchida școlile, urmand ca elevii sa recupereze orele pierdute. Un adolescent din Gorj a incercat sa convinga autoritațile locale sa urmeze același mode și sa inchida…

- Dupa ce in urma cu doar o saptamana Andreea Marin și-a șocat fanii cu o fotografie pe Instagram in care purta o masca demna de Star Trek, iata ca ieri aceasta a revenit cu o imagine din timpul unui tratament cosmetic, insa, de aceasta data șocul nu a fost masca, cat mesajul transmis de vedeta. Este…