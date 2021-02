Oana Sîrbu n-a fost îndrăgostită de Ștefan Bănică Jr. precum în ”Liceenii”. Un alt bărbat celebru a cucerit-o! Dana din ”Liceenii”, alias Oana Sirbu, nu era indragostita de Mihai (Ștefan Banica Jr.) ci de…Laurențiu Cazan, in mare voga la sfirșitul anilor ‘80. De fapt dragostea și admirația ce i-o purta solista lui Laurențiu Cazan ( de care erau inebunite mai toate colegele sale de clasa, in perioada liceului), era mult mai veche. Primele ”suspine” ale adolescentei Oana Sirbu ”dateaza” din 1983, cand s-a lansat marele compozitor ajuns la 63 de ani. ”Laurențiu a devenit idolul meu și al multor din eleve din clasa. Aparițiile lui de inceput, perioada cand l-am vazut prima oara in emisiunile televiziunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

