Oana Roman a rabufnit in mediul online. Fosta prezentatoare TV a reacționat dur dupa ce Catinca Roman nu și-a vizitat mama, care este internata la un centru de recuperare. Asistentele i-au povestit cu lux de amanunte ca Mioara Roman obișnuiește sa se trezeasca noaptea și sa o strige pe Catinca, a doua fiica a ei. […] The post Oana Roman, in conflict cu sora ei, Catinca: „Mama mi-a rupt inima”. De la ce a pornit totul first appeared on Ziarul National .