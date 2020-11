In ultimele luni, Oana Roman a trecut prin transformari fizice notabile. Vedeta s-a pus serios pe slabit, a dat jos pana acum circa 17 kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Oana Roman a reușit sa slabeasca micșorand cantitea zilnica de hrana pe care o consuma, dar, cu toate acestea, a fost acuzata de multe ori ca și-ar fi facut o operație de micșorare a stomacului. Vedeta a povestit, in cadrul unei emisiuni televizate, ca nu se poate vorbi despre o astfel de intervenție, dar a existat un moment in care a trecut printr-o operație dificila care era cat pe ce sa nu reușeasca. Citește gratuit…