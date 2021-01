Stiri pe aceeasi tema

- Costin Raducu Alexandrescu, fostul administrator al companiei Energy Holding, și Lavinia Țicu, care a fost directoare economica a firmei, au fost trimiși in judecata pentru delapidare, informeaza G4Media. In perioada 19.08.2009 - 30.04.2010, cei doi ”au transferat in mod nejustificat, fara contraprestație,…

- Doi administratori ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de evaziune fiscala in valoare de peste 27 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, procurorii de la Sectia de…

- Procurorii au deschis dosar penal in rem pentru infracțiunile de incitare la ura sau discriminare, in cazul lui Alexandru Cumpanașu. Conform Parchetului Judecatoriei Sectorului 4 București, miercuri a fost inregistrat un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a poliției, in care se fac cercetari…

- Trei foști directori ai unei instituții financiare au fost trimiși in judecata de DNA intr-un dosar in care prejudiciul este de peste 16 milioane de euro. In același dosar de delapidare sunt judecați și doi reprezentanți ai unor firme. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații…

- Sectia pentru procurori a CSM a hotarat inaintarea catre presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin pensionare, a lui Tiberiu Nitu, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, incepand cu data de 1 ianuarie 2021. Tiberiu Nitu a fost procuror…

- Politistii efectueaza, in aceasta dimineața, 26 de perchezitii in judet, in cadrul unui dosar privind infractiuni la regimul silvic si conexe, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In acest moment, politistii vranceni desfasoara o actiune cu efective marite,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac 11 perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar…

- In acest dosar, Elena Udrea este acuzata ca, in 2011, ar fi primit de la "baiatul deștept" din Energie, Bogdan Buzaianu, prin intermediul lui Radu Budeanu, o mita de 3,8 milioane de dolari și o creanța de 900.000 de mii de euro pe care Buzaianu o avea de recuperat de la Bobby Paunescu. Acesta…