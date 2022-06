Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost salvate dupa ce au cazut intr-un rezervor plin cu ciocolata lichida la fabrica Mars M&M din Pennsylvania. Cele doua persoane au fost duse la spital, a declarat pentru CNN Nick Schoenberger, dispecer șef al serviciului de urgențe 911.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, marti, in urma unui incident armat produs intr-un supermarket din oraselul Schwalmstadt, in centrul Germaniei, anunta autoritatile locale. Politia a fost solicitata la ora 13.00 (14.00, ora Romaniei) la un supermarket Aldi situat in zona Treysa din Schwalmstadt,…

- 172 de persoane au fost evacuate, doi oameni au ajuns la spital, iar 25 de calatori au primit ingijiri medicale la fața locului, in urma incidentului de marți, de la metrou. De asemenea, polițiștii au restricționat traficul la suprafața.

- Cel putin 27 de persoane au murit intr-un accident grav care a avut loc, marti, in apropierea localitatii Sitne din regiunea ucraineana Rivne. Alte 12 persoane au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz, o masina si un camion cisterna. A vorbit despre accident si presedintele ucrainean Volodimir…

- Zeci de persoane s-au luat la bataie intr-un sat din Galați in urma unei altercații intre doi barbați. Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru victime sunt in stare grava, fiind injunghiate. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Ivești, in județul Galați. Aproximativ 40…

- Vladimir Klitschko (45 de ani), fost boxer și unul dintre cei mai cunoscuți sportivi ucraineni, a vorbit despre situația teribila din orașele Bucha și Kramatorsk, acolo unde armata rusa a ucis sute de oameni. Klitschko s-a declarat ingrozit de ceea ce a gasit in cele doua orașe invecinate cu capitala…

- In dupa amiaza zilei de astazi, 6 aprilie, pe traseul M-5 la ieșirea din satul Codreanca spre Chișinau, s-a produs un accident grav. Din primele informații s-a constatat ca un automobil de marca „Dacia” s-a tamponat frontal cu o „Toyota”. Poliția spune ca, in urma impactului, automobilul „Dacia” a luat…

- Jumatate de milion de evrei ultra-ortodocși au participat la inmormantarea unui veteran rabin. Cei prezenti au purtat haine traditionale si au umplut strazile dintr-o suburbie a capitalei Israelului.