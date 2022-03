Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au pus la megafon alarme de razboi, in noaptea de joi spre vineri, in orasul Sighetu Marmatiei din judetul Maramures. Cei doi au fost identificati ulterior de politisti. Politistii de la IPJ Maramures spun ca s-au sesizat in legatura cu acest caz dupa ce in mediul online a aparut un clip…

- Culorile steagului ucrainean sunt peste tot in lume, au loc concerte pentru oamenii care traiesc drame incredibile, o mulțime de gesturi de solidaritate. De pe tot globul, noi și noi mesaje ii sunt trimise Ucrainei, care rezista cu atat eroism in fața invaziei rusești.

- Ucrainenii din Energodar au ocupat intrarile in oraș și stau cu piepturile goale in fața tancurilor. Rușii vor sa intre in Energodar, dar localnicii din Energodar, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, se opun cu steaguri și fara arme.Oamenii au ieșit cu drapele ale Ucrainei și…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atentia utilizatorilor romani sa fie vigilenti cu privire la sursele de informatii pe care le acceseaza in mediul online, deoarece pot fi dezinformati inclusiv pe tematica razboiului din Ucraina. Institutia anunta totodata ca monitorizeaza…

- Protestatari din intreaga lume și-au aratat astazi sprijinul pentru poporul ucrainean, intr-o mare de steaguri și bannere albastre și galbene, și au cerut guvernelor sa faca mai mult pentru a ajuta Kievul, sa pedepseasca Rusia și sa evite un conflict mai

- O femeie a nascut la metroul din Kiev, unde se adapostea din calea bombardamentelor, scrie Daily Mail. Din cauza atacurilor aeriene ale armatei ruse asupra capitalei Kiev, locuitorii s-au adapostit si in statiile de metrou ale orasului. Aici sunt locuri mai sigure pentru mamele si copiii ramasi in Kiev. Oamenii…

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…

- ”Una din trei persoane a fost agresata pe retelele de socializare, iar cauzele hartuirii online pentru 29% dintre victime au fost postarile despre hobby-urile si interesele proprii”, releva un studiu Unlock Research, realizat pentru ING Bank Romania. Cercetarea arata ca romanilor le place sa posteze…